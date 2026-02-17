Declararon “contenido” el incendio en el Parque Nacional Los Alerces

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) confirmó que el incendio en el Parque Nacional Los Alerces se encuentra contenido después de más de dos meses del inicio del fuego que consumió más de 16 mil hectáreas. Las autoridades advierten que la situación puede revertirse ante situaciones meteorológicas adversas.

Luego de la baja de temperatura, las lluvias y sorpresivas nevadas, desde AFE comunicaron este martes que el incendio en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, se encuentra está contenido.

“Las tareas coordinadas en el marco del Comando Unificado junto a la Administración de Parques Nacionales y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, permitieron consolidar el perímetro y detener el avance del fuego, en un operativo de alta complejidad”, destacaron.

Aunque se trata de una gran noticia después de meses de exhaustivo labor, se remarcó que se va a sostener el despliegue y el monitoreo de toda la zona para evitar la propagación de posibles nuevos focos.

Esto se debe porque el Servicio Meteorológico Nacional, a través del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, anuncia que todavía hay riesgo de incendios en la zona. “Agradecemos a los brigadistas, bomberos y equipos desplegados que luchan contra el fuego”, manifestaron.

En estos más de dos meses trabajaron 473 personas, de las cuales 329 corresponde a personal de línea y 144 de apoyo. Respecto a la situación total de la provincia de Chubut, se indicó que se perdieron más de 50 mil hectáreas producto del fuego, lo que genera preocupación.