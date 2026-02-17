Olavarría habilita el trámite del BEG: cómo gestionarlo y desde cuándo

A partir de este miércoles 18 de febrero quedará habilitado en Olavarría el trámite para acceder al Boleto Estudiantil Gratuito (BEG), el beneficio que permite viajar sin costo en el transporte público tanto en la ciudad como en las localidades del Partido. El programa está destinado a estudiantes que se encuentren cursando y cumplan con los requisitos establecidos.

El BEG alcanza a alumnos de nivel primario, secundario —básico, bachilleratos y técnicos—, terciario y universitario, tanto de establecimientos públicos como privados. También incluye a estudiantes del plan FINES y a quienes realicen cursos aprobados por DIPREGEP. En el caso de nivel inicial, los niños y niñas no deben tramitar el beneficio: no abonarán boleto si viajan con guardapolvo o uniforme dentro del horario escolar.

Un punto importante es el requisito de residencia. A excepción de los alumnos de nivel primario, el resto de los estudiantes debe vivir en el Partido de Olavarría a más de 1000 metros del establecimiento educativo. Además, para los niveles terciario y universitario se exige constancia de alumno regular y no poseer título superior previo.

El trámite se realiza de manera presencial en el primer piso de la Terminal de Ómnibus, ubicada en Avenida Pringles 3190. La atención es de lunes a viernes, de 7:00 a 14:00 horas, y también se pueden realizar consultas telefónicas al 02284 – 410010.

Para gestionar el BEG es obligatorio presentar DNI físico —no se aceptan fotos ni fotocopias para acreditar identidad—, dos copias del formulario web, fotocopia del DNI, tarjeta SUBE y domicilio actualizado. En caso de no tenerlo registrado en el documento, se deberá presentar certificación del Registro Civil o fotocopia de un servicio que acredite residencia.

Desde el Municipio recordaron que el beneficio comienza a regir desde el primer día de clases y se mantiene durante todo el ciclo lectivo. Además, se recomienda iniciar el trámite con anticipación, ya que el proceso administrativo puede demorar entre tres y cuatro días hábiles hasta su activación.

Por último, los estudiantes pueden consultar los recorridos actualizados de las líneas de transporte urbano a través de la página oficial del Municipio, en el apartado “Transporte”, disponible tanto en la versión de escritorio como en dispositivos móviles.