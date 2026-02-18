Este jueves habrá un operativo de bloqueo por la aparición de un murciélago con rabia

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Veterinaria, informó que el próximo jueves 19 de febrero se llevará a cabo un operativo de bloqueo ante la detección de un caso positivo de rabia en un murciélago.

El dispositivo se llevará a cabo desde las 8:30 a 12 horas, en el sector comprendido por las calles Hornos, Moreno, San Martín y Alsina.

Las tareas consistirán en un operativo “puerta a puerta” para aplicar la vacunación antirrábica a cada animal (gatos y perros), aunque los mismos tengan la vacuna antirrábica vigente.

Se solicitará a cada vecino y vecina que colabore acercando a los animales a la puerta del domicilio con collar y correa y los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.

Además, se recuerda que, si encuentra un murciélago, no debe tocarlo y debe dar aviso a Bromatología o Defensa Civil para que sea un operario quien lo retire y lo envíe al laboratorio para su análisis.