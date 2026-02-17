Intentó huir de un operativo de la UTOI y fue aprehendido: llevaba un arma blanca y una mochila llena de marihuana

Un olavarriense fue aprehendido en la jornada de este martes en la zona del Barrio Pickelado luego de que efectivos de la UTOI lo interceptaron en el marco de un operativo de saturación del que intentó darse a la fuga: iba con una bolsa con marihuana y un arma blanca.

El hecho se produjo cuando efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) desplegaron un operativo en la zona mencionada y el sujeto, que vio los patrulleros, intentó huir.

Tras si corto intento de fuga en bicicleta fue interceptado por los uniformados que, cuando lo atraparon, le realizaron un requisa y encontraron en su mochila un cuchillo y dos envoltorios y una bolsa de nylon llena de marihuana.

A raíz de esto último fue el que olavarriense quedó aprehendido en el acto por el delito de "Infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737", causa a cargo de la UFI Nº19.