Las oficinas de Coopelectric permanecerán cerradas durante la jornada del jueves

Desde Coopelectric informaron que este jueves permanecerán cerradas sin atención al público las sede administrativa, las delegaciones y las oficinas técnicas con motivo a la adhesión de los gremios que nuclean al personal al paro general convocado por la CGT.

Según se indicó, pese a la medida de fuerza, las guardias operativas continuarán en servicio para garantizar la prestación.

Además, indicaron que reclamos vinculados a Energía Eléctrica y Obras Sanitarias, los usuarios podrán comunicarse durante las 24 horas vía WhatsApp al 2284-230707, donde un asistente virtual los guiará para ingresar los datos en la plataforma de gestión de reclamos. En ambos casos también estará disponible el envío de mensajes de texto al 15-680000.

Por otro lado, por reclamos de Energía Eléctrica se podrá llamar durante las 24 horas a los teléfonos 412305/306, mientras que por inconvenientes técnicos de Obras Sanitarias estarán habilitadas las líneas 411222/212.