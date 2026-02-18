Susto en Rosario: apareció un yacaré gigante en la costa

n yacaré que medía aproximadamente dos metros apareció en la playa del balneario La Florida, en la ciudad de Rosario, pasó el límite de las boyas y quedó a pocos metros de la orilla, generando temor y preocupación entre quienes se encontraban disfrutando del feriado por el Carnaval.

Si bien en principio, algunas personas lo confundieron, al advertir que se trataba del citado reptil, alertaron a quienes se encontraban dentro del agua para que salieran debido a que el animal estaba con la cabeza y la cola fuera del agua, mirando hacia la costa, mientras que además se le dio aviso al guardavidas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en el lugar trabajaron efectivos policiales del destacamento 23 y personal de la Brigada Ecológica, que se hicieron presentes tras el aviso, pero que señalaron que iban a intervenir solo si el yacaré se acercaba a la orilla, algo que finalmente no ocurrió.

En tanto, se informó que, los uniformados no intervinieron porque el reptil no mostró conductas agresivas, mientras que además se encontraba en su hábitat natural y desde el balneario La Florida confirmaron que este miércoles abrirían con normalidad, pero recomendaron a los visitantes respetar las indicaciones del personal ante cualquier nueva aparición.