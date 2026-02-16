Gamondi renovó su contrato con la Selección de Tanzania

Miguel Gamondi firmó por dos años como entrenador de la Selección de fútbol de Tanzania.

El Presidente de la Federación de Fútbol y el Ministro de Deportes del Gobierno de Tanzania formalizaron la renovación del vínculo contractual de Miguel Gamondi en el selectivo que por primera vez en su historia avanzó de ronda en la Copa Africana de Naciones.

Tanzania co-organizará la próxima Copa Africana de Naciones junto con Kenia y Uganda en junio y julio de 2027 y con amplias aspiraciones a ser protagonista, seguirá confiando en el DT olavarriense.

Según confirmó Gamondi, su trabajo incluirá un proyecto formativo en las selecciones Sub15, Sub17, Sub20, Sub23 y los equipos femeninos del país africano.