La Dirección de Relaciones con la Comunidad impulsa tres asambleas en Olavarría durante febrero y marzo

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, impulsa la realización de tres asambleas generales ordinarias en las próximas semanas, con el objetivo de acompañar y fortalecer la vida institucional de distintas organizaciones de la comunidad.
Las convocatorias están dirigidas a personas asociadas y se desarrollarán durante febrero y marzo, abordando el tratamiento de balances, memorias y la renovación de autoridades, conforme a los estatutos vigentes de cada entidad.
Asamblea de la Asociación Civil y Deportiva Colonias y Cerros – 16 de febrero
La primera convocatoria tendrá lugar el 16 de febrero, en la sede ubicada en Chacabuco 3110. La asamblea contará con primera convocatoria a las 18 horas y segunda a las 19 horas.
Durante el encuentro se tratará el siguiente orden del día:
- Elección de dos asociados para firmar el acta de la asamblea.
- Consideración de memorias, inventarios y balances generales correspondientes a los ejercicios cerrados al 30 de noviembre de 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.
- Elección de tres miembros para conformar la Junta Escrutadora, según el artículo 17° del Estatuto Social.
- Elección total de los cargos de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, conforme a los artículos 17° y 18° del Estatuto Social.
Asamblea de la Asociación Juntemos Las Manos – 6 de marzo
La segunda asamblea se desarrollará el 6 de marzo, en la sede ubicada en Independencia 2601. El encuentro fue convocado con primer llamado a las 18 horas y segundo a las 19 horas.
El orden del día incluye:
- Elección de dos socios para firmar el acta de la asamblea.
- Tratamiento del ejercicio económico cerrado el 21 de diciembre de 2024.
- Tratamiento del ejercicio económico cerrado el 21 de diciembre de 2025, conforme al artículo 29° del Estatuto Social.
Asamblea de la Casa de Cultura y Turismo de Villa Alfredo Fortabat – 9 de marzo
Finalmente, el 9 de marzo se realizará la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Simple Casa de Cultura y Turismo de Villa Alfredo Fortabat. La convocatoria será en la sede de Córdoba 1637, con primer llamado a las 21 horas y segundo llamado una hora más tarde.
En la ocasión se tratarán los siguientes puntos:
- Elección de dos socios para firmar el acta de la asamblea.
- Tratamiento del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2025, según el artículo 28° del Estatuto Social.