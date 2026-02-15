La Dirección de Relaciones con la Comunidad impulsa tres asambleas en Olavarría durante febrero y marzo

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, impulsa la realización de tres asambleas generales ordinarias en las próximas semanas, con el objetivo de acompañar y fortalecer la vida institucional de distintas organizaciones de la comunidad.

Las convocatorias están dirigidas a personas asociadas y se desarrollarán durante febrero y marzo, abordando el tratamiento de balances, memorias y la renovación de autoridades, conforme a los estatutos vigentes de cada entidad.

Asamblea de la Asociación Civil y Deportiva Colonias y Cerros – 16 de febrero

La primera convocatoria tendrá lugar el 16 de febrero, en la sede ubicada en Chacabuco 3110. La asamblea contará con primera convocatoria a las 18 horas y segunda a las 19 horas.

Durante el encuentro se tratará el siguiente orden del día:

Elección de dos asociados para firmar el acta de la asamblea. Consideración de memorias, inventarios y balances generales correspondientes a los ejercicios cerrados al 30 de noviembre de 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Elección de tres miembros para conformar la Junta Escrutadora, según el artículo 17° del Estatuto Social. Elección total de los cargos de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, conforme a los artículos 17° y 18° del Estatuto Social.

Asamblea de la Asociación Juntemos Las Manos – 6 de marzo

La segunda asamblea se desarrollará el 6 de marzo, en la sede ubicada en Independencia 2601. El encuentro fue convocado con primer llamado a las 18 horas y segundo a las 19 horas.

El orden del día incluye:

Elección de dos socios para firmar el acta de la asamblea. Tratamiento del ejercicio económico cerrado el 21 de diciembre de 2024. Tratamiento del ejercicio económico cerrado el 21 de diciembre de 2025, conforme al artículo 29° del Estatuto Social.

Asamblea de la Casa de Cultura y Turismo de Villa Alfredo Fortabat – 9 de marzo

Finalmente, el 9 de marzo se realizará la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Simple Casa de Cultura y Turismo de Villa Alfredo Fortabat. La convocatoria será en la sede de Córdoba 1637, con primer llamado a las 21 horas y segundo llamado una hora más tarde.

En la ocasión se tratarán los siguientes puntos: