Diego San Julián finalmente no jugará en Santamarina

Diego San Julián y otros dos futbolistas finalmente no jugarán en Santamarina en desacuerdo a la hora de firmar el vínculo contractual.

El volante olavarriense finalmente no jugará en Santamarina la venidera temporada del Torneo Federal A luego de negarse a percibir su salario desde el 1° de marzo, sin tener en consideración las semanas de pretemporada.

El “aurinegro” empezó el pasado martes la pretemporada con la presencia del futbolista con pasado inmediato en Estudiantes, pero a la hora de firmar el contrato, el olavarriense no aceptó que no se le tuviera en consideración las semanas de pretemporada y empezar a percibir salario desde el primer día del mes próximo.

Además de San Julián, tampoco aceptaron la condición Alejandro Aquino y Vicente Barberini.