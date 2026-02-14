Diego San Julián finalmente no jugará en Santamarina | Infoeme
Sabado 14 de Febrero 2026 - 20:52hs
29°
Sabado 14 de Febrero 2026 - 20:52hs
Olavarría
29°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol
 - 14 de Febrero de 2026 | 18:21

Diego San Julián finalmente no jugará en Santamarina

En desacuerdo al momento de firmar el contrato, Diego San Julián finalmente no jugará en Santamarina.

Diego San Julián y otros dos futbolistas finalmente no jugarán en Santamarina en desacuerdo a la hora de firmar el vínculo contractual.

 

El volante olavarriense finalmente no jugará en Santamarina la venidera temporada del Torneo Federal A luego de negarse a percibir su salario desde el 1° de marzo, sin tener en consideración las semanas de pretemporada.

 

El “aurinegro” empezó el pasado martes la pretemporada con la presencia del futbolista con pasado inmediato en Estudiantes, pero a la hora de firmar el contrato, el olavarriense no aceptó que no se le tuviera en consideración las semanas de pretemporada y empezar a percibir salario desde el primer día del mes próximo.

 

Además de San Julián, tampoco aceptaron la condición Alejandro Aquino y Vicente Barberini.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME