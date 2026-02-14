Choque y vuelco en la Ruta 51: cuatro heridos, dos de ellos menores

Cuatro personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad, tras un choque y vuelco ocurrido en la Ruta 51, a la altura del kilómetro 670, en el paraje Don Alfredo. Todos fueron derivados al Hospital Penna para su atención.

De acuerdo con los primeros datos, el automóvil circulaba en sentido Coronel Pringles–Bahía Blanca cuando, por causas que se intentan establecer, el conductor perdió el control del vehículo. En esas circunstancias, el rodado impactó contra el lateral de un camión y terminó volcando sobre la banquina.

A raíz del hecho, se desplegó un operativo de emergencia en la zona. Ambulancias trasladaron a los dos adultos y a los dos menores al centro de salud bahiense, donde quedaron bajo evaluación médica.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Saldungaray y de Coronel Pringles, que realizaron tareas de asistencia a las víctimas y aseguraron el sector para restablecer la circulación.

Fuente: El Orden de Pringles