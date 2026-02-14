Choque y vuelco en la Ruta 51: cuatro heridos, dos de ellos menores | Infoeme
Sabado 14 de Febrero 2026 - 17:53hs
33°
Sabado 14 de Febrero 2026 - 17:53hs
Olavarría
33°
Infoeme
 |  policiales
 | 
 - 14 de Febrero de 2026 | 17:28

Choque y vuelco en la Ruta 51: cuatro heridos, dos de ellos menores

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 670, en el paraje Don Alfredo, y los lesionados fueron trasladados al Hospital Penna.

Foto: El Orden de Pringles

Cuatro personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad, tras un choque y vuelco ocurrido en la Ruta 51, a la altura del kilómetro 670, en el paraje Don Alfredo. Todos fueron derivados al Hospital Penna para su atención.

De acuerdo con los primeros datos, el automóvil circulaba en sentido Coronel Pringles–Bahía Blanca cuando, por causas que se intentan establecer, el conductor perdió el control del vehículo. En esas circunstancias, el rodado impactó contra el lateral de un camión y terminó volcando sobre la banquina.

A raíz del hecho, se desplegó un operativo de emergencia en la zona. Ambulancias trasladaron a los dos adultos y a los dos menores al centro de salud bahiense, donde quedaron bajo evaluación médica.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Saldungaray y de Coronel Pringles, que realizaron tareas de asistencia a las víctimas y aseguraron el sector para restablecer la circulación.

Fuente: El Orden de Pringles

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME