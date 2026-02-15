Tragedia en La Plata: se entregó el conductor que atropelló y mató a una adolescente

La causa por la trágica muerte de Eugenia Carril, la joven de 18 años que fue encontrada sin vida en una zanja de Villa Elvira, dio en las últimas horas un paso determinante. Fuentes judiciales confirmaron que el conductor acusado de haberla atropellado se presentó ante la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata, donde quedó formalmente detenido e imputado en el marco del expediente.

El implicado, de nacionalidad peruana, quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones. En paralelo, personal policial logró incautar la camioneta señalada como protagonista del hecho: una Chevrolet Meriva azul, identificada a partir del análisis de cámaras de seguridad y registros fílmicos recolectados durante la investigación.

Vehículo abandonado

El vehículo fue localizado abandonado en la zona céntrica de La Pata en las calles 5 y 57. Según los voceros consultados, la Meriva presentaba daños visibles en su parte frontal, compatibles con un impacto reciente. Ese elemento, junto con otros indicios periciales, será clave para determinar la mecánica del siniestro que conmocionó a la comunidad platense.

Los investigadores habían logrado avances significativos tras identificar la patente del rodado, registrada como GXY 920. Además, las filmaciones permitieron advertir una mancha visible en el capot, rasgo que facilitó la individualización del vehículo. Las imágenes incorporadas al expediente muestran a la camioneta circulando días antes del hecho en distintos puntos de la región.

Una de las secuencias la ubica el 9 de febrero a las 08.18 en la intersección de 122 y 51. Minutos más tarde, a las 08.30, otra cámara la captó en Avenida 122 y 32. Este material permitió a los pesquisas reconstruir parte del recorrido del rodado y avanzar en la identificación de sus ocupantes, que serían dos personas.

El caso tuvo su punto más doloroso la madrugada del sábado, cuando vecinos alertaron al 911 tras hallar el cuerpo de Eugenia en la zona de 3 y 96. La joven era buscada intensamente desde la noche del viernes, luego de que su familia perdiera contacto tras regresar de cursar el ingreso a la facultad.

Eugenia Cariil, de 18 años.

La reconstrucción de los pasos de Eugenia Carril

De acuerdo con la reconstrucción realizada, Carril había descendido de un colectivo de la línea Este, ramal 14, en 7 y 96, cerca del Barrio Aeropuerto. Cámaras privadas y registros del Centro de Monitoreo Municipal la captaron caminando por calle 96. En esas mismas imágenes se observa una camioneta que circulaba detrás.

Los peritos determinaron que el vehículo se desplazaba a gran velocidad. En un momento, las luces de freno se encendieron bruscamente, instante en el que se presume ocurrió el impacto. Lejos de detenerse, la camioneta continuó su marcha, conducta que podría derivar en agravantes dentro de la calificación legal.

La investigación quedó bajo la órbita del fiscal Fernando Padovan, titular de la UFI N° 12 del Departamento Judicial La Plata. Si bien la causa permanece caratulada como homicidio culposo, no se descarta que se incorporen nuevas figuras penales a medida que se consoliden las pruebas.

Del operativo participan efectivos de la Comisaría Octava y de la DDI La Plata, quienes continúan con el análisis de cámaras, peritajes sobre el vehículo secuestrado y toma de testimonios. En paralelo, familiares y allegados de Eugenia mantienen el reclamo de justicia y celeridad en un caso que volvió a sacudir a la ciudad y reavivó el debate sobre la responsabilidad vial y la obligación de asistencia en siniestros de tránsito.

Fuente: Agencia DIB