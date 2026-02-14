Apareció muerta la chica desaparecida en La Plata y buscan a un conductor que la atropelló y la abandonó

Una chica de 18 años que era buscada intensamente des de anoche apareció muerta esta mañana en la zona de Vila Elvira, la periferia sur de la ciudad de La Plata, y las autoridades buscan al conductor de una camioneta que la atropelló y huyó del lugar sin auxiliarla.

La chica fue identificada como Eugenia Del Carril y su cuerpo fue encontrado esta mañana en una zanja d e la zona de calle 3 y 96, por vecinos que dieron aviso a la policía a través de la línea 911.

Efectivos del comando de patrullas y de la policía científica que llegaron al lugar constataron que el cuerpo de Eugenia presenta golpes.

Las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal de la Zona aportaron una prueba clave para saber lo que pasó. “En las imágenes se ve a la joven cuando bajaba de un colectivo, luego que caminó algunas cuadras y finalmente que es embestida por una camioneta por un conductor que hacer una maniobra imprudente ”, dijeron a DIB fuentes de la investigación.

El conductor huyó del lugar sin prestar asistnecia a Eugenia, y ahora es intensamente buscado por la policía.

De acuerdo con la información recabada, la joven descendió de un colectivo de la línea Este, ramal 14, en la intersección de 7 y 96, y se dirigía hacia su domicilio ubicado en 1 y 96, cuando se perdió todo contacto con sus allegados.

La causa quedó en manos del fiscal Martín Almirón, titular de la UFI N° 8 en turno de La Plata, mientras familiares de la víctima se acercaron al lugar del hallazgo y siguieron de cerca el operativo. Previamente habían impulsado una intensa búsqueda y pedido difusión en redes sociales ante su desaparición. (DIB)