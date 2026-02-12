Recuperaron en Olavarría un tractor cortacésped robado en Rauch

A partir de tareas investigativas, averiguaciones practicadas y el análisis de registros fílmicos del sistema del Centro de Monitoreo local, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) del Comando de Prevención Rural de Rauch, en conjunto con efectivos de la DDI, logró identificar al autor de un robo ocurrido en zona rural.

El hecho había acontecido en el predio denominado El Estribo de San Juan la semana pasada, cuando desconocidos accedieron al interior del predio y desde el interior se llevaron una motosierra y un tractor de cortar césped.

El oficial Alberto Cartasso informó que la Policía identificó como autor del hecho a un hombre de 33 años, con domicilio en calle Tierra del Fuego 4900 de la ciudad de Olavarría.

De acuerdo a la investigación, el imputado habría utilizado una camioneta Ford Ranger para cometer el ilícito. En ese marco, personal policial se constituyó en el lugar de trabajo del sospechoso, donde fue puesto en conocimiento del motivo de la presencia policial. Allí, el acusado reconoció de manera espontánea su autoría en el hecho y manifestó su voluntad de permitir el ingreso a su domicilio.

Posteriormente, los efectivos se trasladaron hasta su vivienda, donde se logró visualizar y secuestrar la totalidad de los elementos sustraídos, procediéndose a su reconocimiento.

Los elementos recuperados fueron incautados con fines periciales, exhibidos al denunciante, quien los reconoció, y posteriormente restituidos de manera definitiva.

La causa quedó en manos de la UFIyJ Nº 11 del Departamento Judicial Azul, con sede en Tandil.

