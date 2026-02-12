Laprida: tras un allanamiento, dos personas fueron aprehendidas por venta de Cocaína

Dos personas fueron aprehendidas en Laprida acusadas de comercializar cocaína, tras un allanamiento realizado en la mañana del miércoles. La investigación se había iniciado a fines de 2025 a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre la venta de estupefacientes en la ciudad.

El caso fue llevado adelante por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Olavarría, bajo las órdenes de la UFI Nº 19, a cargo del Dr. Cristian Urlezaga. Con el correr de los meses se realizaron intervenciones telefónicas, tareas de vigilancia y seguimientos que permitieron confirmar la actividad ilícita.

La pesquisa contó además con el apoyo del Centro Municipal de Emergencias de Laprida, que aportó imágenes fílmicas de alta calidad obtenidas a través de las cámaras del centro de monitoreo. Con las pruebas reunidas, el Ministerio Público Fiscal solicitó la orden de allanamiento, que fue otorgada por el juez Dr. Carlos Villamarín.

El operativo se desplegó en una vivienda ubicada en calle Arriaga, a metros de José Martínez. Allí se logró el secuestro de cocaína fraccionada y lista para la venta, elementos utilizados para el estiramiento de la sustancia, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Tras el procedimiento, el hombre y la mujer fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia. Este jueves fueron trasladados a la sede de la Fiscalía en Olavarría para prestar declaración indagatoria. Asistidos por un abogado particular, se negaron a declarar y continúan privados de la libertad, alojados en dependencias policiales hasta que se asigne cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense.