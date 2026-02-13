El Municipio lleva adelante trabajos de limpieza de canales en la ciudad

El Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Público, informó que en la jornada de este viernes se iniciaron los trabajos de limpieza en el canal de calle Amparo Castro, en el marco del Plan Hidráulico Ordenador.

Dichas tareas se realizan con personal y equipamiento vial municipal, con una retroexcavadora y tres chasis, que permiten ejecutar las tareas de profundización y limpieza del canal, con la finalidad de mejorar la evacuación y asegurar el normal escurrimiento del agua.

Este mantenimiento se desarrolla de manera permanente en los canales aliviadores de la planta urbana de la ciudad, teniendo en cuentan que cumplen una función fundamental, especialmente en períodos de altas precipitaciones.

Dichos canales naturalmente se ven afectados por el crecimiento de vegetación, árboles y arbustos, acumulación de sedimentos, materiales sueltos y residuos.

Los trabajos se llevan adelante en el canal de calle Amparo Castro, que corre paralelamente a Av. Pringles, y que permite evacuar el agua proveniente de los barrios Jardín, Uocra y sectores aledaños.