Wesner anunció obras para la Escuela Primaria Nº 52 y Escuela Secundaria Nº 14

El intendente Maximiliano Wesner visitó en la mañana de este jueves la sede de la Escuela Primaria Nº 52 y de la Escuela Secundaria Nº 14, que se encuentra ubicada en Av. Del Valle y Piedras.

En el establecimiento, Wesner fue recibido por Liliana Gómez, vicedirectora de EES N° 14; Eugenia González, directora, y Florencia Ciocci, secretaria, ambas de la EEP N° 52; autoridades del establecimiento donde la gestión municipal proyecta llevar adelante una importante obra de ampliación, que consiste en la construcción de un salón de usos múltiples para actos y un comedor, con cocina totalmente equipada y depósito para alimentos.

En la oportunidad, el Intendente estuvo acompañado por la presidenta del Consejo Escolar Florencia Cervino y el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña, y personal técnico de la Municipalidad, quienes explicaron cómo se desarrollará el proyecto de obra, no sólo para que las autoridades estén en conocimiento del mismo, sino para que efectúen las acotaciones o sugerencia pertinentes previo a la presentación del pliego licitatorio, debido a su acabado conocimiento del funcionamiento de la escuela desde su experiencia diaria.

El Intendente Wesner hizo hincapié en que “venimos llevando adelante una importante inversión en obras en escuelas porque creemos en la igualdad de derechos, en la igualdad de oportunidades, y trabajamos todos los días para garantizar una educación de calidad para todos”.

También señaló que dichas obras surgen de un relevamiento de las necesidades en materia de infraestructura realizado por el Consejo Escolar en forma conjunta con el Municipio de Olavarría, que es trabajado en una mesa de debate, que recoge las diversas opiniones de los directivos de los diferentes establecimientos para consensuar el cronograma de trabajos a desarrollar, en función de los distintos aspectos planteados por la comunidad educativa.

En el marco del encuentro, el Intendente planteó que la gran mayoría de los establecimientos educativos del Partido de Olavarría cuentan con una antigüedad que supera en promedio los 50 años, por lo que es necesario llevar adelante un importante plan de obras en infraestructura educativa, tal como se encuentra en marcha actualmente.

En el caso de la secundaria N° 14, Liliana Gómez explicó que cuentan con una matrícula de 236 chicos, de primero a sexto año de dos cursos cada uno, para lo cual ocupan 12 aulas. “La mayoría de los y las estudiantes desayunan y almuerzan en la escuela, así que para nosotros es muy importante el comedor, que ellos tengan su espacio, es súper importante y una alegría linda”.

“En nuestro caso, en primaria el servicio de comedor se da por solicitud de las familias, pero bueno, sí hemos tenido bastante incremento también. El año pasado terminamos con 65 chicos en el comedor, almorzando. Y también la escuela, desde hace dos o tres años, viene incrementando mucho la matrícula en lo que es la escuela primaria, hoy tiene 140 chicos. Todos toman la merienda; entonces, de pasar a tener dos turnos de merienda, por la capacidad de la matrícula de hoy y el espacio, tuvimos que hacer tres turnos de merienda, entonces también se dificulta en ese sentido por los tiempos. Por eso es tan importante la obra del comedor”; expresó Eugenia González.

Asimismo, las autoridades de ambas escuelas coincidieron en resaltar la proyección de obra en patios y sanitarios; así como también la posibilidad de contar con un SUM. “Hoy lo que sentimos es felicidad. Estamos muy agradecidas”, expresaron.