Viernes 13 de Febrero 2026
Olavarría
Olavarría
 - 13 de Febrero de 2026 | 14:25

Anuncian nuevas jornadas de reempadronamiento

El Municipio continúa con las jornadas de re-empadronamiento en distintos puntos del Partido, resultado del trabajo coordinado entre el Servicio de Admisión Socio-sanitaria y la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud.

Este miércoles 11 de febrero se realizó una nueva jornada en el CAPS N° 4 de Sierra Chica. En tanto se suman nuevas fechas:

Viernes 20

  • 8:00 a 11.30 horas, CAPS N° 21, Loma Negra
  • 12:00 a 14:00 horas, CAPS N° 20, barrio AOMA.

Viernes 27

  • 8:00 a 12:00 horas, Hospital Sierras Bayas.

Las jornadas están destinadas a la población de los respectivos CAPS; a los fines de regularizar su empadronamiento (actualizar datos en el sistema público).

Se solicita a quienes deseen renovar sus datos, se acerquen con DNI propio y de todo el grupo familiar.

