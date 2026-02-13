Anuncian nuevas jornadas de reempadronamiento

El Municipio continúa con las jornadas de re-empadronamiento en distintos puntos del Partido, resultado del trabajo coordinado entre el Servicio de Admisión Socio-sanitaria y la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud.

Este miércoles 11 de febrero se realizó una nueva jornada en el CAPS N° 4 de Sierra Chica. En tanto se suman nuevas fechas:

Viernes 20

8:00 a 11.30 horas, CAPS N° 21, Loma Negra

12:00 a 14:00 horas, CAPS N° 20, barrio AOMA.

Viernes 27

8:00 a 12:00 horas, Hospital Sierras Bayas.

Las jornadas están destinadas a la población de los respectivos CAPS; a los fines de regularizar su empadronamiento (actualizar datos en el sistema público).

Se solicita a quienes deseen renovar sus datos, se acerquen con DNI propio y de todo el grupo familiar.