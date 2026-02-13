Programa GIRO: por los feriados de Carnaval, no habrá recolección de reciclables | Infoeme
Viernes 13 de Febrero 2026
Viernes 13 de Febrero 2026
Olavarría
 comunidad
 13 de Febrero de 2026

Programa GIRO: por los feriados de Carnaval, no habrá recolección de reciclables

El Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Ambiente, informó que los días lunes 16 y martes 17 de febrero, no habrá servicio de recolección de residuos reciclables, en el marco del Programa GIRO, con motivo de los Feriados de Carnaval.

El lunes 16 no habrá recolección de reciclables en las rutas violeta, azul y rosa, mientras que el martes 17 sucederá lo mismo en las rutas de color roja y naranja.

Se solicita a la comunidad comprendida en estas rutas, evitar sacar los residuos reciclables en los días citados, para contribuir con el normal funcionamiento del servicio de recolección diferenciada.

