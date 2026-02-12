González Pini y De Beláustegui, los ganadores del “miércoles”

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó nuevo Medal Play 9 hoyos con una buena cantidad de participantes divididos en dos categorías.
En Hasta 13 de Hándicap, la victoria fue para Conrado González Pini con 32 golpes aventajando en el desempate automático a Martiniano Díaz Oviedo. Hernán Carroze con 33 golpes completó el podio.
Ricardo De Beláustegui con 28 golpes se impuso en De 14 al Máximo y fue escoltado por Leonardo Patane con 30 golpes y Martín Arregui con 32 golpes.
La actividad continuará este sábado con el Torneo de “San Valentín” a jugarse en la modalidad Medal Play 18 hoyos.
Fuente: Prensa CAE