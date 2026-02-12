González Pini y De Beláustegui, los ganadores del “miércoles” | Infoeme
Jueves 12 de Febrero 2026 - 21:13hs
20°
Jueves 12 de Febrero 2026 - 21:13hs
Olavarría
20°
Infoeme
 |  deportes
 |  Golf
 - 12 de Febrero de 2026 | 18:44

González Pini y De Beláustegui, los ganadores del “miércoles”

El tradicional “Torneo de los Miércoles” completó un nuevo encuentro y los ganadores fueron Conrado González Pini y Ricardo De Beláustegui.

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó nuevo Medal Play 9 hoyos con una buena cantidad de participantes divididos en dos categorías.

 

En Hasta 13 de Hándicap, la victoria fue para Conrado González Pini con 32 golpes aventajando en el desempate automático a Martiniano Díaz Oviedo. Hernán Carroze con 33 golpes completó el podio.

 

Ricardo De Beláustegui con 28 golpes se impuso en De 14 al Máximo y fue escoltado por Leonardo Patane con 30 golpes y Martín Arregui con 32 golpes.

 

La actividad continuará este sábado con el Torneo de “San Valentín” a jugarse en la modalidad Medal Play 18 hoyos.

 

Fuente: Prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME