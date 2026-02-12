Victoria Meira, nuevamente, en “Las Leoncitas”

Victoria Meira completó su primera concentración del año en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo donde se reunieron las mejores jugadoras del país Menores de 21 años.

Organizada por la Confederación Argentina de Hockey y coordinada por el entrenador Juan Martín López, hubo dos días de entrenamiento para el seleccionado juvenil argentino, que tendrá como uno de sus grandes objetivos el Torneo Panamericano Junior.

La lista presentada por el cuerpo técnico combinó jugadoras con experiencia internacional y nuevas incorporaciones que vienen mostrando un crecimiento sostenido. Entre ellas, Victoria Meira, quien ya había tenido la oportunidad de entrenar con Las Leoncitas durante el año pasado, reafirmando su proyección dentro del sistema nacional.

Actualmente, la jugadora surgida en Estudiantes se encuentra radicada en La Plata, donde comenzó sus estudios universitarios y ya integra el plantel de Santa Bárbara Hockey Club, continuando allí su desarrollo deportivo.

