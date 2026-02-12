La “Chingalán” está entre los mejores en Riyadh | Infoeme
La “Chingalán” está entre los mejores en Riyadh

En la jornada de este jueves, Federico Chingottto y Alejandro Galán aseguraron su presencia en las Semifinales del Riyadh Season Premier Pádel P1.

Premier Pádel tuvo otra ronda en el primer torneo de la temporada y la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño tuvo un rápido festejo en Cuartos de Final.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán festejaron en la instancia de Cuartos de Final en menos de una hora. Superaron a Javier Garrido y Lucas Bergamini por 6/1 y 6/3.

 

La “Chingalán”, entre las cuatro mejores parejas del torneo que abre la temporada, enfrentará en Semifinales a los españoles Francisco Guerrero y Francisco Navarro en la pista principal del Pádel Rush Arena de Riad. 

 

