La “Chingalán” está entre los mejores en Riyadh

Premier Pádel tuvo otra ronda en el primer torneo de la temporada y la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño tuvo un rápido festejo en Cuartos de Final.

Federico Chingotto y Alejandro Galán festejaron en la instancia de Cuartos de Final en menos de una hora. Superaron a Javier Garrido y Lucas Bergamini por 6/1 y 6/3.

La “Chingalán”, entre las cuatro mejores parejas del torneo que abre la temporada, enfrentará en Semifinales a los españoles Francisco Guerrero y Francisco Navarro en la pista principal del Pádel Rush Arena de Riad.