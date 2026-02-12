Ciclo lectivo 2026: quiénes pueden tramitar el Boleto Estudiantil Gratuito en Olavarría

A partir del próximo miércoles 18 de febrero se podrá tramitar el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG), que permite viajar de manera gratuita en el transporte público de pasajeros de Olavarría y las localidades.

Cabe destacar que el BEG está destinado a estudiantes de los distintos niveles, que se encuentren actualmente cursando y que cumplan con los requisitos que se detallan a continuación:

Estudiantes de nivel primario de establecimientos públicos y privado.

Estudiantes de nivel Secundario básico, bachilleratos y técnicos de establecimientos públicos y privados.

Estudiantes de nivel Terciario y Universitario.

Estudiantes del plan FINES.

Cursos aprobados por DIPREGEP.

Cabe aclarar que niños y niñas que asisten al jardín de infantes no deben tramitar el BEG, no abonarán el boleto cuando viajen con guardapolvo o uniforme, siempre que el traslado se realice dentro de la franja horaria correspondiente a la actividad escolar.

A excepción de los alumnos de nivel primario, el resto de los estudiantes deberán residir en el Partido de Olavarría en una distancia mayor a 1000 metros del establecimiento educativo.

Para el caso de estudiantes universitarios y terciarios deberán presentar la constancia de alumno regular otorgada por el establecimiento educativo. En todos los casos, no poseer título universitario o terciario.

La solicitud se realiza mediante un trámite que se gestiona en el primer piso de la Terminal de Ómnibus, Av. Pringles 3190, de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 horas (tel. 02284 – 410010).

CÓMO SE TRAMITA

Para la tramitación del Boleto se requiere DNI (en mano, no es válido fotocopia o foto del celular) la presentación de dos copias del formulario web, fotocopia de DNI, tarjeta SUBE y domicilio actualizado (en caso de no tenerlo deberán presentar la certificación de domicilio solicitada en el Registro Civil o con fotocopia de un servicio).

Cabe destacar que los beneficios del BEG están disponibles desde el primer día de clases y durante todo el ciclo lectivo. Se recomienda no esperar hasta último momento para iniciar el trámite, ya que desde su inicio hasta la obtención del beneficio hay un proceso de 3 a 4 días hábiles.

Asimismo, se recuerda que los recorridos actualizados de las distintas líneas que integran el servicio de transporte urbano pueden ser consultados a través de la Página oficial del Municipio, en el apartado de “Transporte” que se encuentra disponible en la columna izquierda o en el menú si se accede por dispositivos móviles.