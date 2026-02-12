Jueves de cine en Museo Municipal “Hermanos Emiliozzi”

En el marco de las innumerables propuestas del Programa “Olavarría en Verano” –impulsado por el Municipio de Olavarría- el cine ocupa un lugar protagónico con diferentes ciclos, que se desarrollan tanto en el Museo “Hermanos Emiliozzi” como en el Centro Cultural “San José” con distintas temáticas.

Durante el mes de febrero en el Museo “Hermanos Emiliozzi” continúan las proyecciones de películas de los años sesenta y setenta, que giran en torno al mundo automotor.

Las proyecciones se desarrollarán durante los días jueves, a las 19:30 horas, con entrada libre y gratuita.

Este jueves 12 de febrero, a las 19:30 horas, se proyectará la película de acción y suspenso “Duel”, dirigida por Steven Spielberg, del año del 1971, que relata la travesía de un hombre de negocios, de clase media, por una zona desértica al sur de Estados Unidos.

El cronograma continuará el 19 de febrero con “Easy Rider” (dir. Dennis Hopper, 1969) y cerrará el 26 de febrero son “Death Race 2000” (dir. Paul Bartel, 1975).

Este ciclo presenta películas aptas para mayores de 13 años, que fueron seleccionadas y programadas por Sebastián Magallanes, director del Festival Latinoamericano de Cine de Olavarría (FeLCO).