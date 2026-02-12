Masacre en una escuela de Canadá: al menos 9 muertos

Un tiroteo masivo en una escuela secundaria de Tumbler Ridge, al oeste de Canadá, dejó al menos nueve muertos, incluido el presunto autor del ataque, y 27 heridos, dos de ellos de gravedad.

El ataque ocurrió el pasado martes en el establecimiento educativo y en una vivienda cercana, y terminó cuando el agresor se suicidó, según confirmaron las autoridades.

Según informó la agencia Xinhua, seis personas fueron halladas muertas dentro de una escuela secundaria de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica y otra persona falleció de camino al hospital, precisó la Policía, añadiendo que también descubrieron dos cuerpos sin vida en una vivienda cercana que se cree está relacionada con el caso.

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) señaló que el cadáver del sospechoso de ser el tirador fue encontrado en el interior de la escuela, con una "herida autoinfligida".

Dos personas con heridas potencialmente mortales fueron trasladadas en avión a un hospital, mientras que otras 25 se encuentran con lesiones en un centro médico local, indicó la Policía, que realiza la investigación para determinar el motivo del tiroteo.