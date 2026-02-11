Medusas en Mar del Plata: el mar más caliente trajo aguavivas

El aumento de la temperatura del mar en nuestra costa atlántica es una de las características del verano 2026. Pero en Mar del Plata este fenómeno implicó también la aparición decerca de la orilla y por consecuencia, sus picaduras.

Así lo confirmaron a NA guardavidas de Punta Mogotes, señalando que es un fenómeno habitual todos los veranos en algún momento. En Monte Hermoso todavía se recuerda cuando hace dos años apareció en las playas una medusa gigante que asustó a lugareños y turistas.

Por qué hay más medusas cuando el mar está caliente y por qué pican

En realidad, las medusas -o aguavivas, y en el caso de las más pequeñas también se las conocen como tapiocas- no atacan, se desplazan arrastradas por las corrientes y el viento. El calor del agua favorece su reproducción y hace que se acerquen a la costa en mayor cantidad.

Las medusas poseen tentáculos con células urticantes que liberan toxinas al contacto con la piel. La picadura suele provocar ardor intenso, enrojecimiento y picazón. Por lo general las picaduras no son graves, pero sí muy molestas.

Consejos de guardavidas

Ante una picadura de medusa, recomiendan salir del agua inmediatamente; no frotar la zona afectada; lavar la zona con agua de mar (nunca con agua dulce); aplicar vinagre si está disponible, ya que ayuda a desactivar las toxinas; y enfriar la zona (hielo envuelto en una tela).

Si aparecen síntomas más severos como dificultad para respirar, mareos o inflamación excesiva, hay que consultar a un médico de inmediato.