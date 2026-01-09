Siete personas permanecen internadas tras el incendio en el geriátrico | Infoeme
 comunidad
 9 de Enero de 2026

Siete personas permanecen internadas tras el incendio en el geriátrico

Actualmente son 7 las personas que se encuentran internadas en distintos centros asistenciales de la ciudad tras el incendio del geriátrico ocurrido el pasado lunes por la noche.

Desde el área de Salud del Municipio se detalló que actualmente son 6 los pacientes que permanecen internados en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, de los cuales 4 se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva y 2 en Clínica Médica. 

A la par, en María Auxiliadora permanece internada una sola persona, una en la Unidad de Terapia Intensiva

A la fecha son 35 los pacientes que ya recibieron el alta médica.

