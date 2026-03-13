Los concejales ya analizan la concesión de la energía eléctrica

Este viernes por la mañana se constituyó en el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría la Comisión Especial destinada a recabar información sobre la concesión y la prestación del servicio de energía eléctrica en el partido, en el marco de lo establecido por el Decreto N° 148/25. La misma se reunirá todos los viernes a las 10 de la mañana.

La comisión quedó conformada por Federico Aguilera como presidente y Lucía Palacios como secretaria, e integrada además por los concejales Belén Abraham, Gastón Sarachu, Marcelo Petehs, Hilario Galli, Francisco González y Nicolás Zampini, respetando la proporcionalidad y representación política de los bloques que integran el cuerpo deliberativo.

El objetivo de este espacio de trabajo legislativo será recabar información, analizar la concesión y evaluar distintos aspectos vinculados a la prestación del servicio eléctrico brindado en la ciudad por la Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría (Coopelectric).

Asimismo, la comisión tendrá la tarea de emitir un dictamen no vinculante respecto al contrato de concesión y a la prestación del servicio.

Durante el encuentro también se resolvió que para la próxima reunión prevista para el viernes próximo se solicitará documentación relevante, entre ella el contrato de concesión del servicio eléctrico y otros antecedentes vinculados al tema.

En las semanas posteriores, la comisión prevé convocar a distintos representantes de las partes involucradas con el objetivo de profundizar el análisis y reunir la información necesaria para la elaboración del dictamen.