Olavarrienses en Liga Argentina: Jujuy Básquet cayó en el inicio del año

La segunda categoría del básquet nacional tuvo acción en varios escenarios y en lo que significó el regreso de Jujuy Básquet a la competencia tras el receso festivo, hubo derrota para el equipo con presencia olavarriense.

Los “Cóndores” cayeron 86 a 80 ante Sportivo Suardi en su primera presentación del 2026 en la Conferencia Norte.

En un partido parejo y de rachas, sin ventaja clara para ninguno de los dos, el equipo local lo cerró mejor y generó la sexta derrota de la temporada para el elenco jujeño.

Franciso Fornes completó 16:50 minutos en la cancha con 3 puntos, 5 rebotes y 1 recupero.