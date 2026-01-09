Olavarrienses en Liga Argentina: Jujuy Básquet cayó en el inicio del año | Infoeme
Olavarrienses en Liga Argentina: Jujuy Básquet cayó en el inicio del año

En la noche del jueves y en su primera presentación del 2026 en la Liga Argentina, Jujuy Básquet cayó como visitante.

La segunda categoría del básquet nacional tuvo acción en varios escenarios y en lo que significó el regreso de Jujuy Básquet a la competencia tras el receso festivo, hubo derrota para el equipo con presencia olavarriense.

 

Los “Cóndores” cayeron 86 a 80 ante Sportivo Suardi en su primera presentación del 2026 en la Conferencia Norte.

 

En un partido parejo y de rachas, sin ventaja clara para ninguno de los dos, el equipo local lo cerró mejor y generó la sexta derrota de la temporada para el elenco jujeño.

 

Franciso Fornes completó 16:50 minutos en la cancha con 3 puntos, 5 rebotes y 1 recupero.

 

