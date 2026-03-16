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 - 16 de Marzo de 2026 | 20:30

Este martes comienza el juicio por la muerte de Daiana Abregú

Se extenderá hasta el miércoles por el número de testigos que darán testimonio. Hay sólo una persona imputada por el hecho, que ocurrió el 5 de junio de 2022.

Este martes comenzará el juicio por la muerte de Daiana Abregú, la joven de 26 años que fue encontrada sin vida en una celda de la comisaría de Laprida el pasado 5 de junio de 2022.

Fuentes directas del proceso judicial confirmaron que se desarrollará este 17 y 18 de marzo por “la cantidad de testigos”.

Será en el Juzgado en lo Correccional Nº 1 de Azul, donde se juzgará a Vanesa Nuñez, la única imputada por “Incumplimiento de deberes de funcionario público”.

 

En la causa hubo otros cinco policías implicados, Adrián Osvaldo Núñez, Pamela Gisel Di Bin, Juliana Zelaya, Vanesa Soledad Núñez y Leandro Esteban Fuhr, que fueron sobreseídos en el año 2024.

El informe pericial realizado por la Justicia concluyó que Daiana Abregú murió por ahorcamiento y en el cual se afirmaba también que no surgían elementos que permitieran suponer que en su deceso intervinieron “terceras personas”, se convirtió en el principal elemento valorado por la Jueza de Garantías para decretar los sobreseimientos de los cinco policías.

 

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