Olavarriense en Liga Argentina: el duelo fue para Villa Mitre

En el mano a mano entre olavarrienses, el Villa Mitre de Luciano Tambucci derrotó el pasado lunes por la noche a Deportivo Viedma por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquetbol.

El triunfo de Villa Mitre valió dos puntos en los números, aunque mucho más desde lo anímico y mental en un momento clave de la temporada.

Porque el 83 a 77 del tricolor sobre Deportivo Viedma le permite esperar los últimos dos partidos (jueves ante Central y sábado frente a Centenario) con más tranquilidad, por haberse asegurado casi definitivamente su ingreso a playoffs y, además, la posibilidad de seguir escalando posiciones.

En el elenco ganador, Luciano Tambucci aportó 9 puntos, un rebote y una asistencia en 17:57 minutos, mientras que en el conjunto de Río Negro, Jeffrey Merchant anotó 6 puntos, bajó 4 rebotes y metió 3 asistencias en 23:15 en la cancha.

Fuente y foto: La Nueva