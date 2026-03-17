Este martes también amaneció con alerta naranja

Desde los canales de comunicación del Municipio informaron este martes por la mañana que existe alerta naranja para Olavarría y gran parte de la provincia de Buenos Aires, por lo menos durante la mañana.

El informe dice que “el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, que estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 100 km/h”.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 90 mm, que pueden ser superados de forma puntual” finaliza el texto.