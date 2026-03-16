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 - 16 de Marzo de 2026 | 20:50

Nueva suspensión de clases para este martes a la mañana

La medida se tomó debido al aviso de alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. Para el turno tarde se definirá antes del mediodía.

Este lunes por la noche la Jefatura Regional y Distrital de Educación informó que mañana martes no habrá clases en el turno mañana.

Según indicaron desde Jefatura Regional, la decisión para el turno tarde se definirá durante el transcurso de la mañana.

La medida, consensuada con Defensa Civil, se da en el marco del aviso de alerta naranja vigente emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aviso de Servicio Metereológico

El Servicio Meteorológico Nacional elevó el nivel de aviso de amarillo a naranja por fuertes tormentas, con vigencia desde la noche de este lunes hasta la mañana del martes.

Indicaron que se prevén precipitaciones acumuladas entre los 60 y 90 mm. que pueden ser superados de forma puntual.

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