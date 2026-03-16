El Superbike Federal Argentino abrió la temporada en el “Hermanos Emiliozzi”

El ahora denominado Superbike Federal Argentino organizado por la Federación Bonaerense de Motociclismo tuvo su debut en el autódromo del AMCO.

La competencia que tendrá una extensión de 8 fechas, estrenó el 2026 con nuevas categorías en el autódromo olavarriense, pero sin presencia local.

Las carreras contaron con alrededor de 80 motociclistas de todo el país y en la categoría principal, la Superbike Stock 1000, el triunfo fue para el rosarino Bruno Novillo.

En 300 Stock ganó Pablo Pacienza de Armstrong y en 300 Pro, Mateo Mayorga de Bellville. Federico Narvaja de Loma de Zamora ganó en Stock 600 y Luciano Ribodino de San Francisco se impuso en Stock 700.

Por último, en Moto 3, Nicolás Iviglia se subió a lo más alto del podio y en Damas, la ganadora fue Judit Medina.