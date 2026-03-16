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El Superbike Federal Argentino abrió la temporada en el “Hermanos Emiliozzi”

En el transcurso del fin de semana, el autódromo “Hermanos Emiliozzi” recibió una nueva propuesta y fue con el inicio del Campeonato Superbike Bonaerense.

Foto: Mario Rosa

El ahora denominado Superbike Federal Argentino organizado por la Federación Bonaerense de Motociclismo tuvo su debut en el autódromo del AMCO.

 

La competencia que tendrá una extensión de 8 fechas, estrenó el 2026 con nuevas categorías en el autódromo olavarriense, pero sin presencia local.

 

Las carreras contaron con alrededor de 80 motociclistas de todo el país y en la categoría principal, la Superbike Stock 1000, el triunfo fue para el rosarino Bruno Novillo.

 

En 300 Stock ganó Pablo Pacienza de Armstrong y en 300 Pro, Mateo Mayorga de Bellville. Federico Narvaja de Loma de Zamora ganó en Stock 600 y Luciano Ribodino de San Francisco se impuso en Stock 700.

 

Por último, en Moto 3, Nicolás Iviglia se subió a lo más alto del podio y en Damas, la ganadora fue Judit Medina.

 

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