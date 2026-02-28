Nueva entrega de mobiliario escolar elaborado a partir del convenio entre el Municipio y el Polo Industrial del Servicio Penitenciario

En las últimas horas se concretó una nueva entrega de mobiliario escolar, actividad que se enmarcó en el convenio firmado por el Municipio de Olavarría y el Polo Industrial que funciona en las distintas Unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense en Sierra Chica.

De acuerdo con lo que se detalló, en esta oportunidad se trató de 83 mesas, 64 sillas, 4 bancos de 1, 90 mts. y mesitas y sillitas para jardín, elementos que en su mayoría serán destinadas a fortalecer el equipamiento escolar de la nueva sede del Centro de Formación Integral. Los criterios de entrega fueron tomados en coordinación con el Consejo Escolar.

En ese sentido, la entrega es producto de un trabajo articulado en el que intervinieron la mencionada institución educativa, el Consejo Escolar, la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo y el Complejo Penitenciario de Sierra Chica. Es en este plan de acción conjunta que ya se ha logrado recuperar más de 380 elementos de mobiliario escolar, lo que ha permitido fortalecer el equipamiento de distintas escuelas, con una calidad de trabajo valorada y destacada por los directivos.

El secretario de Desarrollo Económico, José Pablo Di Uono, destacó la vinculación con el Polo Productivo del Servicios Penitenciario y cómo esa unión ha dejado como resultado trabajos de calidad y diversificados, tal es así que también puede enumerarse la fabricación de bloques, reparaciones en mobiliarios, mejoramientos de camas hospitalarias, arreglos de vehículos oficiales, carpintería, tapicería, entre otros.

Ponderó, a la par, que estas acciones fortalecen los vínculos institucionales entre el Servicio Penitenciario Bonaerense y la comunidad, promoviendo políticas de inclusión social a través del trabajo productivo. Asimismo, permiten que las personas privadas de libertad adquieran y consoliden oficios laborales, contribuyendo de manera directa a la mejora de instituciones educativas y al desarrollo social de la comunidad.

Se recordó, por último, que esta iniciativa surgió de la firma entre el intendente Maximiliano Wesner y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martin Mena. Desde ese entonces se mantiene constante el trabajo, con los objetivos de contribuir con la comunidad olavarriense y la capacitación de oficios a las personas privadas de la libertad, una labor que es coordinada en conjunto desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio y autoridades del Polo Industrial Sierra Chica, encabezadas por el Inspector Mayor Sebastián R. Martin.