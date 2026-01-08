Salud: se realizarán nuevas jornadas de reempadronamiento en los barrios Independencia y Lourdes | Infoeme
Jueves 08 de Enero 2026
 |  comunidad
 - 8 de Enero de 2026 | 19:11

Salud: se realizarán nuevas jornadas de reempadronamiento en los barrios Independencia y Lourdes

Serán el jueves 15 en el CAPS Nº 7 y el viernes 16 de enero en el CAPS Nº 26.

El Municipio continúa con las jornadas de re-empadronamiento en distintos puntos de la ciudad mediante un trabajo conjunto entre el Servicio de Admisión Sociosanitaria y la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud.

En esta oportunidad, se llevarán a cabo dos jornadas, una en el barrio Independencia y otra en el barrio Lourdes.

A continuación se detalla el cronograma para los próximos días:

  • Jueves 15 de enero: CAPS Nº 7 (Av. Pueyrredón y Ayacucho)
  • Viernes 16 de enero: CAPS Nº 26 (Grimaldi 894)

Tales jornadas se realizarán en el horario de 9 a 12 horas, y se destinan a la población de dichos CAPS; a los fines de regularizar su empadronamiento (actualizar datos en el sistema público).

Se solicita a quienes deseen renovar sus datos, se acerquen con DNI propio y de todo el grupo familiar.

