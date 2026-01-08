Salud: se realizarán nuevas jornadas de reempadronamiento en los barrios Independencia y Lourdes

El Municipio continúa con las jornadas de re-empadronamiento en distintos puntos de la ciudad mediante un trabajo conjunto entre el Servicio de Admisión Sociosanitaria y la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud.

En esta oportunidad, se llevarán a cabo dos jornadas, una en el barrio Independencia y otra en el barrio Lourdes.

A continuación se detalla el cronograma para los próximos días:

Jueves 15 de enero: CAPS Nº 7 (Av. Pueyrredón y Ayacucho)

(Av. Pueyrredón y Ayacucho) Viernes 16 de enero: CAPS Nº 26 (Grimaldi 894)

Tales jornadas se realizarán en el horario de 9 a 12 horas, y se destinan a la población de dichos CAPS; a los fines de regularizar su empadronamiento (actualizar datos en el sistema público).

Se solicita a quienes deseen renovar sus datos, se acerquen con DNI propio y de todo el grupo familiar.