Días atrás comenzó la campaña de vacunación antigripal en todos los distritos bonaerenses para las personas mayores de 65 años. La vacuna es gratuita y no se necesita orden médica para aplicársela.

Cabe señalar que este año se adelantó la inmunización, ya que se espera que el subclado k de la influenza A (H3 N2) comience a circular antes de la llegada del otoño, tal como ocurrió en el hemisferio norte.

Es importante que todas las personas que integran los grupos de riesgo se apliquen la vacuna anual obligatoria, ya que esta variante de la gripe A es nueva y, más allá de que las vacunas del anteriores son efectivas, es necesario reforzar la dosis con la nueva fórmula.

La vacuna antigripal reduce la posibilidad de desarrollar cuadros graves que pueden derivar en internaciones o fallecimientos y, de esa manera, evita el colapso de los sistemas sanitarios.

Si bien la vacuna no evita el contagio, merma los síntomas y el malestar de la enfermedad, así como la carga viral, por lo tanto cuanto mayor cantidad de personas estén vacunadas, menos circulación viral habrá.

La vacunación antigripal está dirigida a los grupos de mayor riesgo de desarrollar la enfermedad en estadio grave: niños entre 6 meses y 2 años, embarazadas en cualquier trimestre de la gestación y puérperas, personas con enfermedades de base de riesgo (enfermedades respiratorias, neurológicas, cardíacas crónicas, inmunodeficiencias, enfermedades oncohematológicas, trasplantes, diabetes, insuficiencia renal crónica, entre otras), mayores de 65 años y personal de salud.