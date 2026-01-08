Cambios en la coparticipación bonaerense: municipios del interior, los grandes ganadores

El ministerio de Economía bonaerense actualizó hoy el Coeficiente Único de Distribución (CUD) que se utiliza para realizar el reparto de laque la provincia envía a los municipios, por lo que generó un nuevo mapa de comunas ganadores y perdedoras frente a un año que asoma complicado en materia financiera.

El CUD tiene este año una significación especial, porque es clave para decidir, además del destino de la coparticipación, como se reparte el 70% del fondo especial para fortalecer las finanzas de las comunas por un total de $350.000 millones, que la legislatura aprobó en el marco de la negociación por la autorización para la toma de deuda por parte del gobierno de Axel Kicillof.

La actualización del indicador dejó a 10 municipios del interior de la provincia como los grandes ganadores: Chacabuco incrementó un 15,68% su participación, mientras que Campana lo hizo un 12,50% y Capitán Sarmiento un 10,62%. La lista se completa con Exaltación de la Cruz: (10,55%), General Rodríguez: (6,71%), Dolores (+6,01%), Marcos Paz: (5,72%), Escobar (5,09%); Adolfo Alsina (4,61%) y Suipacha (4,43%).

En la vereda opuesta, l os que más pierden son Vicente López, General Madariaga, Leandro N. Alem, Pinamar, Pila, Ezeiza, San Isidro, Tordillo, Maipú y Florentino Ameghino, todos con una merma del 5%, que es el máximo que se puede perder de acuerdo con la ley vigente, excepto el primero de esos, que sufrió una reducción del 4,02%.

¿Qué es el CUD?

El CUD es un índice dinámico pero objetivo: se construye con una fórmula que incluye variables como población, superficie y producción en salud, determinando qué porcentaje de los recursos (un 16,14% de ciertos impuestos provinciales) recibe cada comuna anualmente para financiar sus gastos.

En el contexto actual resulta clave porque las comunas enfrentan una demanda aumentada de sus poblaciones que mutiplica nlas necesidades de financiamiento , en parte por el impacto del ajuste nacional que implicó un recorte de transferencias directas, y también una mayor presión sobre servicios locales, como los hospitales municipales.