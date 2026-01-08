Corte en la circulación vehicular en el barrio 10 de Junio

El Municipio de Olavarría informó que, debido al avance en la obra de extensión de la red cloacal en el barrio 10 de Junio, se debió cortar la circulación sobre calle Laprida, a la altura del cruce con Giovanelli.

De acuerdo con lo que se detalló, quienes deban circular por el sector podrán doblar y tomar calle Giovanelli, pero no podrán continuar por Laprida con dirección hacia avenida Avellaneda.

Se añadió que la interrupción se prolongará durante las jornadas de este jueves y viernes inclusive, dado que los trabajos comprenden no sólo de la extensión de la conexión en el lugar, sino también el correspondiente hormigonado.