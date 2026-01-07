Un adolescente de 15 años fue brutalmente atacado por tres jóvenes: tiene una grave lesión medular

Este jueves se llevará a cabo una marcha en pedido de justicia por la agresión a Alan Joel Salvaresqui, adolescente de 15 años que recibió un ataque brutal, donde fue golpeado y apuñalado por un grupo de tres jóvenes en la madrugada del 28 de diciembre.

El joven se encuentra desde ese entonces internado en terapia intensiva en el Hospital Municipal Dr Héctor Cura, con una importante lesión medular que a la espera de una prótesis para el cuello y de una compleja cirugía.

El hecho se produjo en el interior de una panadería ubicada en General Paz y 25 de Mayo, en el marco de un conflicto de vieja data. Allí, mientras la víctima se encontraba dentro del comercio, los tres jóvenes ingresaron directamente a propinarle una golpiza y múltiples apuñaladas.

Entre los agresores había un menor de 17 años, quien habría sido el responsable de apuñalarlo en múltiples oportunidades.

En las últimas horas, el portal Infobae difundió un video de una de las cámaras de seguridad del interior de la panadería, donde se puede observar el momento de la agresión.

Los dos agresores mayores edad, de 19 y 20 años, fueron detenidos, mientras que el menor de 17 quedó en libertad.

Luego de conocerse el estado del joven agredido, la carátula pasó de “lesiones graves” a “tentativa de homicidio”.

Por su parte, la víctima se encuentra a la espera de una prótesis para el cuello y de una compleja cirugía medular, con riesgo de perder funciones motoras.

En este marco, este jueves 8 de enero se realizará una marcha en reclamo de justicia. Será desde las 19 con la Fiscalía como punto de partida, para luego movilizarse hacia la Municipalidad.

Con información de Infobae