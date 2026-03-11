Se realizará este jueves la primera sesión del año del Concejo Deliberante

Este jueves 12 desde las 9:30 se realizará la primera sesión ordinaria del período del Concejo Deliberante. En primer lugar, desde las 9, se realizará la sesión especial en la cual se incorporará al concejal suplente Nicolás Bruno en lugar del concejal Leonardo Yunger, quien tomó licencia desde el pasado 9 de marzo.

Luego se pondrá a consideración el orden del día. Sobre tablas se tratará el proyecto de resolución impulsado por el Sindicato de Trabajadores Municipales para declarar de interés legislativo la Séptima edición del Cross Country Día de la Memoria.

Desde el bloque de Fuerza Patria se impulsa la declaración de interés legislativo municipal del 13º Festival Internacional de Estatuas Vivientes, que se realizará el fin de semana del sábado 14 y domingo 15.

Entre los proyectos de resolución que se tratarán luego se encuentran los de la UCR que solicita trabajos de mantenimiento de calles en ciertos sectores.

Desde el bloque PRO y Juntos por Olavarría se piden informes sobre el servicio de telemedicina implementado en las localidades y sobre el estado de la residencia para adultos mayores “La sabiduría”.

Fuerza Patria impulsó un pedido de resolución manifestando preocupación por la suspensión de pagos a médicos de cabecera por parte de Pami.