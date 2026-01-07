Un corte de luz programado para este jueves afectará a cuatro sectores de la ciudad | Infoeme
Un corte de luz programado para este jueves afectará a cuatro sectores de la ciudad

Debido a tareas de mantenimiento, que realizará personal de Coopelectric, cuatro zonas de Olavarría se quedará sin el servicio eléctrico este jueves.

El primer corte de luz se llevará a cabo de 7 a 9 horas y afectará a los sectores comprendidos por:

- Moya - Del Valle - Circunvalación - Pueyrredón

- B. R. Schwint - Las Heras - Las Orquídeas - Pueyrredón

- Las Orquídeas - Vías FFCC - Pueyrredón

- Country Sauveterre

Es preciso aclarar que en caso de que se presenten condiciones climáticas adversas, dichos trabajos se suspenderán.

