La primera Correcaminata Nocturna con masiva respuesta

La primera Correcaminata Nocturna de la temporada se llevará a cabo el día jueves 8 de enero, en el marco de “Olavarría en Verano” y más de 200 atletas ya confirmaron su presencia.

Al día de la fecha, el evento ya cuenta con 200 personas anotadas que serán parte de la propuesta. Aquellas personas que aún quieran sumarse podrán hacerlo completando el formulario online. Se recuerda que la inscripción es libre y gratuita.

La Correcaminata Nocturna tendrá como punto de encuentro el Centro Cultural Municipal “San José”, que será no sólo el punto de largada y arribo de la prueba, sino también donde se desarrollarán propuestas para todas las edades, para que la comunidad pueda acercarse a disfrutar.

La prueba principal se largará a partir de las 21 horas con un trazado de 3 kilómetros. Cabe agregar que las propuestas se iniciarán desde las 19:30, con una clase abierta de gimnasia que será encabezada por profesoras del staff de Deporte Social de la Subsecretaría de Deportes.

A las 20:30 se vivirá otro de los momentos más significativos, con las carreras reservadas para chicos y chicas de distintas edades.

Tal como sucedió en años anteriores, el calendario el prevé la realización de Correcaminatas Nocturnas no sólo en la ciudad, sino también en las localidades, por lo que se aconseja seguir las publicaciones oficiales del municipio, a través del sitio web y redes sociales, para no perderse ninguna propuesta.

Fuente: Prensa Municipal