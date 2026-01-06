Incendio en el geriátrico: Wesner reconoció que la residencia no estaba habilitada por la Provincia

En la tarde de este martes se realizó una conferencia de prensa encabezada por autoridades municipales y bomberos quienes brindaron detalles sobre la tragedia ocurrida de este lunes en el geriátrico de barrio Isaura.

La misma tuvo lugar en el Cuartel Central de Bomberos Voluntarios y contó con la presencia del Intendente Maximiliano Wesner, Intendente Interino Federico Aguilera, el director del Hospital Municipal Fernando Ali, el director de Defensa Civil Adrián Guevara, el jefe de bomberos Raúl Ferreira y el voluntario herido Gastón Vizzolini, entre otros.

En la rueda, tras diversas preguntas de periodistas, se conoció que el incendio que dejó un saldo de dos víctimas fatales y decenas de hospitalizados, continúa siendo investigado por las autoridades pertinentes hasta que se confirme el origen o causas del mismo.

Raúl Ferreira aclaró que desde Bomberos "comenzó a redactarse un informe preliminar sobre la zona afectada y fue remitido a autoridades competentes de Azul, quienes son los especialistas en hacer ese tipo de pericias. Seguramente más adelante vamos a saber qué se hizo bien y que no".

Otro dato que se pudo comprobar luego de rumores fue que el Hogar "La Sabiduría" no estaba habilitado. Maximiliano Wesner informó que el "establecimiento no contaba con la habilitación otorgada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, requisito principal para funcionar como una residencia de adultos mayores".

El jefe comunal remarcó que desde el Municipio se realizó un acompañamiento técnico a este tipo de lugares y de hecho, este geriátrico siniestrado "no presentaba características negativas que sugirieran riesgo d esta magnitud", sin embargo la habilitación depende exclusivamente de la Provincia.

"Megaservicio de Bomberos"

Sobre el megaservicio de voluntarios, Raúl Ferreira reflexionó: "Somos tan trabajadores como todos ustedes y acá nos equivocamos todos, porque todos somos terrenales. Solo queda agradecer el apoyo total del Municipio, que es siempre el cerradero que tenemos. Tenemos una gran relación y no debería faltar nunca".

Y agregó que se trata de "una institución muy grande y que presta un servicio único a un partido de más de 750.000 hectáreas, no es fácil y lo hacemos con todos agentes voluntarios. A veces nos damos abasto con la cantidad de salidas, el teléfono suena permanente. y a veces hay que detener mucho tiempo en esto. Lo hacemos con mucho humor y con mucha pasión".

En ese sentido felicitó la labor y demostró orgullo por todo el Cuerpo que presta servicio y expone su vida diariamente en emergencias como esta por el solo hecho se salvar vidas.

Noticia en redacción