Doble alerta amarilla por tormentas en Olavarría y la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo doble alerta amarilla por tormentas fuertes en Olavarría y la región.

De acuerdo al organismo, tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, llegarán durante de la noche del lunes y madrugada del martes.

Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Por último, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.