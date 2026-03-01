Torneo Unión Regional Deportiva: muchos goles en el caluroso “finde” | Infoeme
Domingo 01 de Marzo 2026 - 21:40hs
 - 1 de Marzo de 2026 | 20:16

Torneo Unión Regional Deportiva: muchos goles en el caluroso “finde”

Entre la noche del viernes y este domingo se completó una nueva fecha del Torneo Unión Regional Deportiva y fue con goles en la mayoría de los partidos. Mayoría de festejos para los equipos de Olavarría.  

Fotos: Verito Fotografías

El certamen regional que organizan en conjunto las Ligas de Olavarría, Bolívar, Azul y Laprida completó la segunda fecha en diferentes escenarios y fue con goles en casi todos los partidos.

 

Las cuatro zonas de la competencia que otorga clasificación al Torneo Regional Amateur y lleva adelante la 5° edición tuvo su primera fecha de firma completa y con buen suceso para los elencos de Olavarría.

 

 

En el único dueño local, San Martín venció a Hinojo y después hubo triunfos para Estudiantes, Embajadores, Ferro y El Fortín.

 

 

Además, Loma Negra y Espigas sumaron un punto.

 

Los resultados:

Zona A:

Balonpié 2 (Elías Gutiérrez y José Guerricagoitia) – 0 Independiente 

Espigas 2 (Nelson Mancuello y Carlos Basualdo) – 2 (Cristian Vera y Enzo Suárez) Boca

Loma Negra 0 - 0 Cemento Armado 

Colonias y Cerros 0 – 1 (Agustín Cos) Alumni Azuleño

 

Zona B:

Racing A. Club - Jorge Newbery (en juego)

San Martín 2 (Tobías Domínguez, Santiago Colo) – 0 Hinojo 

Vélez 0 – 3 (Dylan Pérez, Rodrigo Bustos, Gonzalo Mimbielle) Juventud 

Barracas 0 – 5 (Ramón Sánchez -2-, Iván Martino, Simón De Urraza y Nicolás Moyano) Sportivo Piazza 

 

Zona C

Ferro 4 (Gabriel Rivas -2-, Franco Vales, Thiago Andreu) – 0 Urdampilleta 

Lilán 4 (Fernando Vecini, Fernando Luisini, Camilo Difilippo, Jonathan Correa) – 0 Sierra Chica 

Casariego 3 (Lucas Andrada -2-, Iván Fernández) – 2 (Emiliano Albin -2-) Bancario 

Ingeniero 0 – 2 (Alejandro Bianciotto, Edgardo Maldonado) El Fortín 

 

Zona D

Platense 0 – 4 (Franco Fernández -3-, Nicolás Daffara) Embajadores 

Pirovano 1 (Tobías Moya) – 1 (Dylan Arce) Racing de La Madrid 

Empleados de Comercio 1 (Fernando Villanueva) – 2 (Gerónimo Candia, Manuel Abentín) Estudiantes 

Bull Dog 6 (Trejo, Ferreira -2-, Barros, Torres y Benitez) – 2 Municipales

