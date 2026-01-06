Incendio en geriátrico: 19 personas fueron dadas de alta y 12 permanecen internadas tras el siniestro | Infoeme
Incendio en geriátrico: 19 personas fueron dadas de alta y 12 permanecen internadas tras el siniestro

Tras el incendio de un geriátrico en Olavarría, 19 pacientes ya fueron dados de alta y 12 aún permanecen internados. El intendente Wesner y autoridades detallaron la asistencia y estado de los heridos.

El siniestro ocurrido el lunes por la noche en una residencia de larga estadía del barrio Isaura continúa con atención médica para los afectados. Según el último parte oficial, 19 personas ya recibieron el alta médica luego de ser asistidas por inhalación de humo y otros cuadros leves relacionados con el incendio, mientras que 12 pacientes permanecen internados, cuatro de ellos en terapia intensiva con pronóstico reservado. 

El intendente Maximiliano Wesner expresó su acompañamiento a las familias y destacó la coordinación entre el sistema de salud pública, clínicas privadas y equipos de emergencia. Además, Wesner lamentó profundamente las dos víctimas fatales del siniestro, identificadas oficialmente como Estela Tachela y Delia García, y se puso “a entera disposición de los familiares” para seguimiento y apoyo emocional.

Los heridos hospitalizados se encuentran distribuidos entre el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, la Clínica María Auxiliadora y el Sanatorio Cemeda, donde profesionales de la salud siguen evaluando su evolución clínica. 

Este trágico hecho generó un amplio despliegue de bomberos, ambulancias y servicios médicos que trabajaron para evacuar a residentes y trabajadores afectados y ahora se enfocan en la recuperación de quienes aún permanecen bajo atención.

