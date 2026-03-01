Ya está en marcha la obra de construcción de la nueva sede del Comando de Patrullas

El Municipio de Olavarría informa que en los últimos días se iniciaron diversos trabajos sobre un inmueble ubicado en el predio del Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona”, que será reacondicionado para ser utilizado como la nueva sede del Comando de Patrullas.

Se trata de una obra que había sido anunciada por el intendente Maximiliano Wesner en el marco del plan de seguridad y prevención, que tiene como uno de sus principales líneas de abordaje la descentralización de las fuerzas de seguridad, lo que permite generar presencia y cercanía en diversos puntos de todo el Partido.

Las tareas se iniciaron sobre una construcción ubicada sobre la avenida Hermanos Emiliozzi, en inmediaciones al acceso principal al predio donde supo funcionar el Matadero Municipal. Vale destacar que sobre ese sector funciona desde hace ya varios meses también una base de la División Motorizada de la policía Local, una de las 5 sedes que fueron inauguradas por la actual gestión municipal. Una decisión política que permitió incrementar la prevención en un sector estratégico de la ciudad, que es tanto uno de los principales accesos como así también donde confluyen varios barrios, establecimientos educativos e instituciones intermedias.

En ese sentido, la creación de la sede del Comando de Patrullas viene no sólo a ratificar este compromiso y objetivo, sino también a brindar mejores condiciones de trabajo a la división de la policía Bonaerense que, como su nombre lo indica, tiene a su cargo las recorridas preventivas de cada una de las cuadrículas que integran el casco urbano de Olavarría.

El CPO actualmente tiene su base en la intersección de Belgrano y Almirante Brown, misma sede donde funciona la Jefatura de la Estación Departamental de Olavarría. Una esquina donde a pocos metros se encuentra la comisaría Primera y que hasta la actual gestión municipal también albergaba a la Policía Científica, que recientemente inauguró su sede en la avenida Luciano Fortabat.

Contar con un espacio propio permitirá además desarrollar las tareas administrativas en ambientes ideales, como así también brindar al personal operativo condiciones óptimas para una respuesta más efectiva ante cualquier eventualidad o emergencia. Vale destacar que la actual ubicación se encuentra en uno de los sitios de mayor tránsito y movimiento de personas, lo que dificulta desplazamientos o maniobras, como así también la disponibilidad de espacio para los móviles.