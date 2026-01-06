Incendio en el geriátrico: se confirmó la identidad de las fallecidas y hay cinco personas en terapia intensiva | Infoeme
Martes 06 de Enero 2026 - 10:56hs
29°
Martes 06 de Enero 2026 - 10:56hs
Olavarría
29°
Infoeme
 |  policiales
 - 6 de Enero de 2026 | 09:25

Incendio en el geriátrico: se confirmó la identidad de las fallecidas y hay cinco personas en terapia intensiva

Las dos mujeres que fallecieron en el trágico incendio de la residencia de adultos mayores tenían 82 y 96 años.

Luego del incendio ocurrido durante la noche de este lunes en un hogar de adultos mayores ubicado en el barrio Isaura que dejó como saldo dos personas fallecidas y decenas de heridos, desde el Municipio brindaron información con respecto al dispositivo público privado que fue coordinado desde la Dirección de Emergencias del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”. 

En el mismo, detallaron que fueron 42 los pacientes que recibieron diversas atenciones y cuidados, tanto en el centro asistencial local como en las clínicas Cemeda y María Auxiliadora. 

Actualmente 20 personas permanecen internadas en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, 4 de las mismas se encuentran en el sector de Cuidados Intensivos

De manera paralela, 7 pacientes están internados en María Auxiliadora, 1 en cuidados intensivos y 8 en Cemeda. Siete personas ya recibieron el alta médica. 

De las personas que actualmente permanecen internadas, 6 son bomberos voluntarios. Cinco se encuentran en el Hospital Municipal y uno en María Auxiliadora.

Por otro lado, en las últimas horas se conoció la identidad de las dos mujeres que lamentablemente perdieron la vida. Se trata de Estela María Tacchella de 82 años y Delia García de 96 años.

