 5 de Enero de 2026 | 20:36

Autoridades del AMCO siguen mejorando el autódromo

Pensando en un 2026 con muchas propuestas, la Comisión Directiva del Automóvil Moto Club Olavarría sigue trabajando en mejorar el autódromo “Hermanos Emiliozzi”.

Siguen las mejoras estructurales en el autódromo “Hermanos Emiliozzi” y recientemente se mejoró el sistema de seguridad y se instaló un nuevo sistema de tecnología satelital.

 

La Comisión Directiva que encabeza Michael Boccagni decidió, seguir sumando obras y optimizar la infraestructura del predio.

 

Durante los últimos días del 2025 se realizó la instalación de un sistema de cámaras de seguridad en las zonas de revisión técnica y en la oficina del Comisario Deportivo. 

 

Además, se implementó un nuevo sistema de tecnología satelital que garantiza una conexión a internet estable y veloz, facilitando las tareas administrativas, de prensa y la transmisión de datos en tiempo real.

 

Fuente: prensa AMCO  

 

