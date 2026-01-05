Autoridades del AMCO siguen mejorando el autódromo

Siguen las mejoras estructurales en el autódromo “Hermanos Emiliozzi” y recientemente se mejoró el sistema de seguridad y se instaló un nuevo sistema de tecnología satelital.

La Comisión Directiva que encabeza Michael Boccagni decidió, seguir sumando obras y optimizar la infraestructura del predio.

Durante los últimos días del 2025 se realizó la instalación de un sistema de cámaras de seguridad en las zonas de revisión técnica y en la oficina del Comisario Deportivo.

Además, se implementó un nuevo sistema de tecnología satelital que garantiza una conexión a internet estable y veloz, facilitando las tareas administrativas, de prensa y la transmisión de datos en tiempo real.

Fuente: prensa AMCO