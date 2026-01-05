Pinamar: les desvalijaron la casa que alquilaron y se llevaron todo | Infoeme
Lunes 05 de Enero 2026 - 16:44hs
Lunes 05 de Enero 2026 - 16:44hs
 - 5 de Enero de 2026 | 15:44

Pinamar: les desvalijaron la casa que alquilaron y se llevaron todo

Las víctimas habían llegado de Rosario para pasar sus vacaciones. Los ladrones ingresaron tras forzar una puerta balcón.

Una familia que estaba de vacaciones por en Pinamar fue asaltada, luego que los delincuentes aprovecharan que no estaban en la vivienda y la desvalijaron. Se llevaron más de 20 millones de pesos, consolas de juegos, tablets y varios elementos personales.

 

El robo ocurrió en una casa que estaban alquilando la familia oriunda de Rosario en la zona norte de la ciudad balnearia. Fue este sábado por la noche, antes de la medianoche, cuando la familia salió a cenar.

 

Allí, los delincuentes aprovecharon que la casa estaba vacía, y tras barretear una puerta balcón que daba hacia una de las habitaciones, se llevaron todo lo que encontraron. Principalmente, se dinero en efectivo: unos 5 mil dólares y poco más de 4 millones de pesos. Pero además, sustrajeron varios elementos tecnológicos y personales.

 

Según lo denunciado por la familia, los delincuentes se llevaron una consola de juegos Nintendo Switch; dos PlayStation (4 y 5); una computadora portátil; dos parlantes y una barra de sonido; y también robaron un bolso de viaje, dos mochilas y unos lentes de sol.

 

Fuente: Agencia DIB

